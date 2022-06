Gb | forze russe avanzano verso Lysychansk

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 7.50 - Ancora combattimenti aspri nel Donbass Lestanno lentamente avanzando in direzione della città ucraina di, da dove alcune unità di Kiev si sono ritirate probabilmente per evitare l'accerchiamento: è quanto si legge nel briefing quotidiano del Ministero della Difesa britannico sul conflitto. Lesono avanzate di circa cinque chilometri, anche grazie ad una concentrazione della potenza di fuoco ed alcuni recenti rinforzi, ma i tentativi di completare un più ampio accerchiamento che permetta di controllare la parte occidentale del Donestk sono al momento falliti.

Ore 9.25 - Nuovi bombardamenti sono stati condotti nella notte dalle forze russe sul distretto di Kryvyi Rih, nell'oblast di Dnipro. Lo ha comunicato il governatore locale, Valentyn Reznichenko, ...Secondo l'analisi dell'intelligence britannica, dal 19 giugno le forze russe 'probabilmente sono avanzate per oltre cinque chilometri' verso la città di Lysychansk, nel Donbass. 'Alcune unità ucraine ...