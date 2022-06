Francia, il discorso di Macron ai partiti dopo il crollo elettorale: “Non ci sarà governo di unità nazionale. Serviranno compromessi” (Di giovedì 23 giugno 2022) “I partiti dicano fin dove possono arrivare”. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, a tre giorni dal crollo elettorale, si è presentato in diretta tv per un discorso di dieci minuti e si è rivolto alle forze politiche. dopo le elezioni legislative di domenica 19 giugno, il capo dell’Eliseo ha perso la maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale e ora, rispetto allo scorso mandato, dovrà trovare un accordo con i singoli partiti. Intervenendo nella serata del 22 giugno, Macron ha escluso l’ipotesi di un “governo di unione nazionale” sul quale aveva consultato ieri i partiti, in maggioranza contrari. E ha lanciato “un nuovo metodo”, basato sui “compromessi”: “I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Idicano fin dove possono arrivare”. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel, a tre giorni dal, si è presentato in diretta tv per undi dieci minuti e si è rivolto alle forze politiche.le elezioni legislative di domenica 19 giugno, il capo dell’Eliseo ha perso la maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale e ora, rispetto allo scorso mandato, dovrà trovare un accordo con i singoli. Intervenendo nella serata del 22 giugno,ha escluso l’ipotesi di un “di unione” sul quale aveva consultato ieri i, in maggioranza contrari. E ha lanciato “un nuovo metodo”, basato sui “”: “I ...

