Fedez e Chiara Ferragni a cena con Rkomi e Paola Di Benedetto: "La coppia dell'anno" (Di giovedì 23 giugno 2022) Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo 'ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande'. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore" ha voluto chiarire. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022) Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo 'ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande'. Scrivono queste cavolate che ftanto rumore" ha voluto chiarire.

Pubblicità

Ari_jm_mh : RT @not_agoodtime: Qui per dire che prossimamente vedremo Taehyung a Milano, magari farsi una foto con Chiara e Fedez in una sfilata mentre… - chiaracpaola : Grazie @ChiaraFerragni e @fedez per ricordare al mondo Paola e Chiara, così le battute sul mio nome ritorneranno in… - Federicab1975 : RT @SkyTG24: Fedez e Chiara Ferragni a cena con Rkomi e Paola Di Benedetto: 'La coppia dell'anno' - SkyTG24 : Fedez e Chiara Ferragni a cena con Rkomi e Paola Di Benedetto: 'La coppia dell'anno' - silvy_spelta : RT @chipuosaperlo: Amadeus ha dovuto annunciare la presenza di Chiara Ferragni a giugno dell’anno prima per paura che Fedez gli bruciasse l… -