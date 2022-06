Federica Calemme | il terribile passato di una dea | Chi è e cosa ha vissuto la donna più ammirata del web

Leggi su newstv

(Di giovedì 23 giugno 2022)ha undi sofferenza ed esclusione veramente difficile da immaginare, oggi che è una delle donne più invidiate d’Italia.è una di quelle donne capace di fermare il traffico, e forse persino gli orologi per strada. Bellissima, ammiratissima, applaudita, si può dire adorata in qualunque sua uscita. La incredibilmente irresistibile. Chi potrebbe mai pensare che sia stata una bambina bullizzata? Web SourceEppure la sua strada non è così rettilinea e così in discesa come potrebbe sembrare. Non sempre le dee nascono nell’olimpo. Talvolta devono lottare duramente in un modo difficile, irto di sassi e rovi, e così è stato per lei, sicuramente. Modella, influencer di successo sempre crescente, reduce dell’Eredità, ...