Fa la terza media in ospedale e riceve una lettera dalla Cassazione: la storia di Gaia, che sogna di essere magistrato (Di giovedì 23 giugno 2022) Gaia , una ragazza pugliese costretta a sostenere gli esami di terza media all'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma, ha ricevuto una lettera del tutto particolare. E a scriverla è stato Giuseppe Santalucia,... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022), una ragazza pugliese costretta a sostenere gli esami diall''Bambino Gesù' di Roma, ha ricevuto unadel tutto particolare. E a scriverla è stato Giuseppe Santalucia,...

Pubblicità

RobertoSavasini : RT @VivoLibera: Se l'Italia si farà coinvolgere nella terza guerra mondiale lo dovrà, oltreché ad un #GovernoCriminale e ad un Parlamento d… - MenefregoCV19 : RT @VivoLibera: Se l'Italia si farà coinvolgere nella terza guerra mondiale lo dovrà, oltreché ad un #GovernoCriminale e ad un Parlamento d… - lacunalex : Letteralmente la frase dopo è “So this would be the only year I could go…” È ok potevate dire terza media - è l’un… - diamandisdorian : mentalmente ho finito gli esami di terza media e vivo questa realtà alternativa in cui devo ancora scegliere che li… - el91hy : @i99jimn io pasta col sugo tuo fratello ha fatto l'esame? maturità o terza media? -