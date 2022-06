(Di giovedì 23 giugno 2022) Oggi Marioa Bruxelles per prendere parte alla due giorni del Consiglio europeo. E il ritorno su uno scenario internazionale dopo la «puntata romana» per la travagliatissima risoluzione di maggioranza sugli aiuti all'Ucrainapresumibilmente accolto con sollievo dal premier. Che, dopo il tour in Israele e Palestina e il viaggio a Kiev con Macron e Scholz, è stato riportato con i piedi per terrae pastoie della politica interna. L'ok alla risoluzione - incassato ieri alla Camera dopo la delicatissima partita del Senato - e la scissione del Movimento 5 stelle rappresentano comunque un campanello d'allarme perin vista delle prossime mosse del governo. Ieri il segretario del Pd Enrico Letta ha parlato di un esecutivo uscito «rafforzato» dalin Parlamento. ...

Pubblicità

tempoweb : #Draghi adesso teme il Vietnam. Grillini tentati dall’addio: ogni voto sarà un rebus #governo #ConsiglioEuropeo… - LucianoRomeo9 : RT @Cavalodiritorno: Si incontrava con #Draghi e pochi mesi dopo c’è stato l’affondamento del governo #Conte, poi la denuncia del gruppetto… - GigiAdinolfi : RT @MicheleBonates3: #ottoemezzo Avevamo Renzi e Calenda…adesso anche Di Maio… Draghi ha davvero completato la sua squadra di bimbiminkia - marco061066 : RT @DavideR46325615: Travaglio su Draghi: 'Quando arrivò questo grande esperto ci dissero che era il nostro scudo contro lo Spread, lo ha e… - sotirias : RT @MicheleBonates3: #ottoemezzo Avevamo Renzi e Calenda…adesso anche Di Maio… Draghi ha davvero completato la sua squadra di bimbiminkia -

la Repubblica

Conte: 'Sostegno anon è in discussione'. Tra Di Maio e l'ex premier ora sorride Salvini: i ... Conte doveva essere la congiunzione tra l'ala movimentista e quella governista mamancano le ...Conte: "Anche Grillo dispiaciuto" leggi anche Politici più amati sui social: al primo posto. ... chi ha provato a fermare il nostro divenire,, avrà tutto il tempo di inciampare sulle sue ... Fico attacca Di Maio: "Scissione operazione di potere, non politica". Draghi: "Le armi servono a Kiev per dif… Dopo giorni di mediazione, dopo un intervento deciso ma misurato in Senato, dopo aver ascoltato - a palazzo Madama prima e a Montecitorio poi - indicazioni, ...Il giorno dopo il terremoto, Giuseppe Conte ostenta tranquillità. E assicura che almeno per ora non cambierà nulla [Leggi] ...