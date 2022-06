Di Maio: "Insieme per il futuro rafforza la stabilità del governo" (Di giovedì 23 giugno 2022) "Insieme per il futuro non è un partito personale, è un percorso di ascolto del territorio italiano, partendo da sindaci, amministratori locali, che risolvono problemi tutti i giorni, raccontando la verità con soluzioni pragmatiche". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha presentato ufficialmente alla Camera il suo nuovo gruppo, nato dalla scissione M5s. Un partito che "rafforza la stabilità del governo, impegnato in queste ore a livello europeo", ha aggiunto Di Maio. Quale sarà l'indirizzo politico? "Non vogliamo proposte populiste", è stata la spiegazione. Mentre l'obiettivo, anche nell'immediato, è quello di aggregare quante più persone possibili. "E' un progetto molto attrattivo, nelle prossime ore arriveranno nuove adesioni. Più crescerà più potremo costruire ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) "per ilnon è un partito personale, è un percorso di ascolto del territorio italiano, partendo da sindaci, amministratori locali, che risolvono problemi tutti i giorni, raccontando la verità con soluzioni pragmatiche". Il ministro degli Esteri Luigi Diha presentato ufficialmente alla Camera il suo nuovo gruppo, nato dalla scissione M5s. Un partito che "ladel, impegnato in queste ore a livello europeo", ha aggiunto Di. Quale sarà l'indirizzo politico? "Non vogliamo proposte populiste", è stata la spiegazione. Mentre l'obiettivo, anche nell'immediato, è quello di aggregare quante più persone possibili. "E' un progetto molto attrattivo, nelle prossime ore arriveranno nuove adesioni. Più crescerà più potremo costruire ...

