Debutta a Milano Zity, il car sharing 100% elettrico, con tariffa stand-by e analisi del comportamento di guida (Di giovedì 23 giugno 2022) Il servizio di car sharing spagnolo, partecipato da Mobilize del gruppo Renault, Debutta a Milano con una flotta di 450 Dacia Spring. Offre tariffe a consumo ma anche flat fino a 72 ore, ma introduce anche una particolare tariffa scontata per quando si impegna l'auto senza guidarla.... Leggi su dday (Di giovedì 23 giugno 2022) Il servizio di carspagnolo, partecipato da Mobilize del gruppo Renault,con una flotta di 450 Dacia Spring. Offre tariffe a consumo ma anche flat fino a 72 ore, ma introduce anche una particolarescontata per quando si impegna l'auto senzarla....

Pubblicità

RevenewsI : 'Resistere!' arriva in edicola dal 25 giugno e, per l'occasione, a @museoWOW di Milano debutta un'imperdibile mostr… - ItaliaStartUp_ : Fondazione Sozzani debutta nella Crypto Arte: al via l'Asta della collezione NFT 'Heroes' - - lid_rnl : RT @thesoundcheckit: Marco Mengoni dopo anni di concerti tenuti in spazi più contenuti debutta finalmente negli stadi e per noi c’era Moris… - Silvia15673766 : RT @thesoundcheckit: Marco Mengoni dopo anni di concerti tenuti in spazi più contenuti debutta finalmente negli stadi e per noi c’era Moris… - Occe64 : RT @thesoundcheckit: Marco Mengoni dopo anni di concerti tenuti in spazi più contenuti debutta finalmente negli stadi e per noi c’era Moris… -