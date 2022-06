Calciomercato Verona, pronti tre nuovi innesti per Cioffi: in arrivo un ex Atalanta (Di giovedì 23 giugno 2022) La sessione estiva di Calciomercato non è ancora aperta in modo ufficiale, ma in casa Hellas Verona si lavora dietro le quinte per costruire il vestito su misura al nuovo allenatore Cioffi che sarà pronto a sfoggiare alla difficile festa della Serie A. Il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa la prossima settimana. Il mercato di giugno del Verona come di molte altre squadre è in fase interlocutoria e di perlustrazione, sono più le chiacchiere e le suggestioni che i colpi definitivi messi a segno. Per ora, in casa Hellas, l’unico colpo è quello di Roberto Piccoli. Ormai la trattativa con l‘Atalanta per il prestito del giovane giocatore è avviata da tempo ed è questione di dettagli per annunciare l’ufficialità del prestito. Salvo incredibili capovolgimenti sarà il baby attaccante il primo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) La sessione estiva dinon è ancora aperta in modo ufficiale, ma in casa Hellassi lavora dietro le quinte per costruire il vestito su misura al nuovo allenatoreche sarà pronto a sfoggiare alla difficile festa della Serie A. Il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa la prossima settimana. Il mercato di giugno delcome di molte altre squadre è in fase interlocutoria e di perlustrazione, sono più le chiacchiere e le suggestioni che i colpi definitivi messi a segno. Per ora, in casa Hellas, l’unico colpo è quello di Roberto Piccoli. Ormai la trattativa con l‘per il prestito del giovane giocatore è avviata da tempo ed è questione di dettagli per annunciare l’ufficialità del prestito. Salvo incredibili capovolgimenti sarà il baby attaccante il primo ...

Pubblicità

MonicaTox69 : Di Marzio: Cioffi vuole Pablo Marì al Verona - infoitsport : Calciomercato Napoli, chiesto Casale: la valutazione Verona - sportli26181512 : Verona, piace Pablo Marì dell'Arsenal: Cioffi lo ha allenato all'Udinese: Per rinforzare la difesa i gialloblù pens… - STnews365 : Trattative calde, ma per qualcuno che entra ci sono altri che uscirebbero. I big del #verona piacciono in #Italia e… - Mvukiye_adrian : RT @SkySport: Verona, piace Pablo Marì dell'Arsenal: Cioffi lo ha allenato all'Udinese #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Verona #… -