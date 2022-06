Calciomercato Hellas Verona: arriva Henry in prestito (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Hellas Verona: in arrivo dal venezia Henry. L’attaccante in prestito e ai lagunari un milione Affare fatto per l’Hellas Verona: in arrivo dal Venezia l’attaccante Thomas Henry. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport. La formula è quella del prestito: ai lagunari andrà un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022): in arrivo dal venezia. L’attaccante ine ai lagunari un milione Affare fatto per l’: in arrivo dal Venezia l’attaccante Thomas. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport. La formula è quella del: ai lagunari andrà un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

