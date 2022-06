Calcio | Serie A 2022-2023 | domani verrà svelato il calendario Programma | orari | TV e criteri

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) Manca ancora più di un mese e mezzo (prima giornata il 13 agosto), ma la nuovaA dista per essere svelata.infatti spazio alla presentazione delper la stagione. La Lega ha annunciato che anche in questa annata il campionato presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Tra gli altri: – è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: EMPOLI-FIORENTINA INTER-MILAN JUVENTUS-TORINO LAZIO-ROMA NAPOLI-SALERNITANA – una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; – non possono essereti scontri ...