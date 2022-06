Boris Johnson: «Vi spiego qual è l’unica pace possibile in Ucraina» (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella in Ucraina è una battaglia fondamentale per i nostri valori. Putin deve tornare ai confini del 24 febbraio. E una “cattiva pace”, ovvero un accordo che penalizzi Kiev, va evitata. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, a El Mundo, a Le Monde e alla Süddeutsche Zeitung il primo ministro Boris Johnson mette in guardia sul conflitto in corso: «C’è il rischio di una stanchezza sull’Ucraina, c’è il rischio che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo. I costi dell’energia, la spinta dell’inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone: ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito». I confini del 24 febbraio BoJo è chiarissimo sugli obiettivi che l’Occidente deve ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella inè una battaglia fondamentale per i nostri valori. Putin deve tornare ai confini del 24 febbraio. E una “cattiva”, ovvero un accordo che penalizzi Kiev, va evitata. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, a El Mundo, a Le Monde e alla Süddeutsche Zeitung il primo ministromette in guardia sul conflitto in corso: «C’è il rischio di una stanchezza sull’, c’è il rischio che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo. I costi dell’energia, la spinta dell’inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone: ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito». I confini del 24 febbraio BoJo è chiarissimo sugli obiettivi che l’Occidente deve ...

