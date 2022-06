Bollette luce e gas, nuovo intervento fino a settembre contro i rincari (Di giovedì 23 giugno 2022) Semaforo verde del Consiglio dei ministri al decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle Bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. Numeri Il provvedimento che impegna il Governo per 3,27 miliardi di euro, prevede, nel dettaglio, lo stanziamento di oltre 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulle Bollette elettriche. Per le Bollette del gas, sono previsti 481 milioni per tagliare l’Iva, 470 per azzerare gli oneri di sistema e 240 per gli scaglioni fino a 5.000 metri cubi all’anno. Prorogata al 31 marzo 2023 la tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che importano gas. In base al provvedimento in bozza, si applicheranno anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le misure temporanee ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022) Semaforo verde del Consiglio dei ministri al decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delledie gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. Numeri Il provvedimento che impegna il Governo per 3,27 miliardi di euro, prevede, nel dettaglio, lo stanziamento di oltre 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulleelettriche. Per ledel gas, sono previsti 481 milioni per tagliare l’Iva, 470 per azzerare gli oneri di sistema e 240 per gli scaglionia 5.000 metri cubi all’anno. Prorogata al 31 marzo 2023 la tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che importano gas. In base al provvedimento in bozza, si applicheranno anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le misure temporanee ...

