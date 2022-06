Ambrosino: “Un azzurro è una fonte d’ispirazione per me. Futuro? Vi spiego quando ci sarà la decisione” (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande protagonista con la maglia del Napoli Primavera in questa stagione, che ha visto la squadra di Nicolò Frustalupi salvarsi anche grazie ai suoi numerosi gol: Giuseppe Ambrosino fa sempre più parlare di sé, anche dopo la rete siglata in Nazionale Under-19. Il giovane attaccante partenopeo ha rilasciato un’intervista alla redazione de Il Mattino, parlando del suo momento d’oro, pur non sbottonandosi sulla questione Futuro. Diverse sono le squadre che, in virtù delle prestazioni del giovane classe 2003 di proprietà del club azzurro, sono sulle sue tracce in vista della sessione estiva di calciomercato. Ambrosino ItaliaDi seguito, quanto evidenziato: “Il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare. Mertens è stato per me ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande protagonista con la maglia del Napoli Primavera in questa stagione, che ha visto la squadra di Nicolò Frustalupi salvarsi anche grazie ai suoi numerosi gol: Giuseppefa sempre più parlare di sé, anche dopo la rete siglata in Nazionale Under-19. Il giovane attaccante partenopeo ha rilasciato un’intervista alla redazione de Il Mattino, parlando del suo momento d’oro, pur non sbottonandosi sulla questione. Diverse sono le squadre che, in virtù delle prestazioni del giovane classe 2003 di proprietà del club, sono sulle sue tracce in vista della sessione estiva di calciomercato.ItaliaDi seguito, quanto evidenziato: “Il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare. Mertens è stato per me ...

