Aborto | la relazione annuale del ministero vuole convincerci che non sia un percorso a ostacoli

(Di giovedì 23 giugno 2022) La scorsa settimana ildella Salute ha reso pubblica lasull’attuazione della legge 194/78, con i dati relativi al 2020. Il servizio di interruzione volontaria di gravidanza funziona benissimo… secondo loro. Mi sono presa qualche giorno per fare i conti con quello che ho letto, perché sembra tutto talmente bello da convincerti che ci sia una realtà parallela dove l’non è un. Tornando sul pianeta Terra, però, i territori sono abbandonati, i consultori senza personale, le attese lunghissime e la sanità pubblica ancora impregnata di stigma e giudizi morali sull’. Partiamo dalla struttura: forse ilpensava che non l’avrebbe letta nessuno, come quando dici che accetti tutti i cookies e ...

