Zuppa di Porro 22 giugno 2022

(Di mercoledì 22 giugno 2022)di. Polvere di 5stelle titola Rep. Sì certo, ma ci rendiamo ancheconto di cosa stiamo parlando: dimaiiiiiioooooo. Si porta via una sessantina di parlamentari e c’è chi pensa che possa fare il partito di centro. ma siamo veramente alla follia. E dice che ha subito molto odio dai grillini. E aggiunge. Non farò un partito politico, ma un progetto politico. Mavaffa. Minzolini i potenziali richi per il governo Draghi. Calenda, mai con Di Maio. Allora la cannabis te la puoi coltivare senza pagare dazio, e per un libertario come me va bene, ma per avere uhn bigliardino devi pagare la tassa e chiedere l’autoriuzzazione. Ma ci droghiamo davvero? Manca l’acqua, ma chi ha priorità elettricità o campi agricoli? Immancabile foto di Bonomi, che dovrebbe fare il capo di confindustria, con Zelensky, ma ...