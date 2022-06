“Viscido, venduto e patetico”, Lory Del Santo è una furia contro un finalista dell’Isola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lory Del Santo dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi ne ha avute per tutte, compreso Luca Daffrè, finalista di questa 16esima edizione che si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno. Lory Del Santo al “veleno” contro Luca Daffrè: “Viscido, venduto e patetico!” “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più Viscido e venduto, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 giugno 2022)Deldopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi ne ha avute per tutte, compreso Luca Daffrè,di questa 16esima edizione che si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno.Delal “veleno”Luca Daffrè: “!” “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : “Viscido, venduto e patetico”, Lory Del Santo è una furia contro un finalista dell’Isola - teresacapitanio : - 361_magazine : Lory Del Santo furiosa contro alcuni dei suoi ex compagni d'avventura si sfoga in un'intervista a 'Novella 2000' - zazoomblog : “Viscido e pure venduto…”. Lory Del Santo dopo l’Isola dice tutto sul naufrago: mai così avvelenata - #“Viscido… - marilu641 : @iamnotchjara Resti sempre viscido. Mai un punto per questo ragazzo meraviglioso. Facevi più bella figura a star zi… -