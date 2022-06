Ucraina: Draghi, 'da inizio cerchiamo pace ma posizioni inconciliabili' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'Italia, ed io personalmente, cerchiamo questa pace, l'abbiamo cercata sin dall'inizio. Per una parte, che oggi sta continuando la guerra e cercando posizioni di vantaggio e solo quando queste posizioni di vantaggio all'interno dell'Ucraina, occupando parte dell'Ucraina, saranno stabilizzate, per questa parte solo allora si potrà cominciare a parlare di pace. La posizione dell'altra parte è dire: no, scusate, siete venuti a casa mia, prima di tutto ve ne dovete andare, poi parleremo di pace. Sono due posizioni inconciliabili". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del prossimo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'Italia, ed io personalmente,questa, l'abbiamo cercata sin dall'. Per una parte, che oggi sta continuando la guerra e cercandodi vantaggio e solo quando questedi vantaggio all'interno dell', occupando parte dell', saranno stabilizzate, per questa parte solo allora si potrà cominciare a parlare di. La posizione dell'altra parte è dire: no, scusate, siete venuti a casa mia, prima di tutto ve ne dovete andare, poi parleremo di. Sono due". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del prossimo ...

