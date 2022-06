Ucraina: Conte, 'non ci siamo battuti per bandierina, salutare coinvolgere Camere' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazione del premier Mario Draghi votata ieri dopo un lungo braccio di ferro sono state spese "decine e decine di ore per inserire una frase che Contempla il più ampio coinvolgimento delle Camere in occasione di summit internazionali. Cioè mi chiedo, ma c'è da spaventarsi? C'è da comprendere perché ci sia stato quest'asse di resistenza incredibile, siamo noi una democrazia parlamentare, sa cosa mi ha sorpreso ieri? Che anche politici di lungo corso hanno parlato, hanno preso la parola, politici che normalmente sono ben consapevoli della centralità del Parlamento e sembravano mettere in discussione questo principio, cioè noi ci simo battuti non per una bandierina ma per l'interesse dei cittadini". Così Giuseppe ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazione del premier Mario Draghi votata ieri dopo un lungo braccio di ferro sono state spese "decine e decine di ore per inserire una frase chempla il più ampio coinvolgimento dellein occasione di summit internazionali. Cioè mi chiedo, ma c'è da spaventarsi? C'è da comprendere perché ci sia stato quest'asse di resistenza incredibile,noi una democrazia parlamentare, sa cosa mi ha sorpreso ieri? Che anche politici di lungo corso hanno parlato, hanno preso la parola, politici che normalmente sono ben consapevoli della centralità del Parlamento e sembravano mettere in discussione questo principio, cioè noi ci simonon per unama per l'interesse dei cittadini". Così Giuseppe ...

