Ucraina | comunicazioni di Draghi alla Camera prima del Consiglio Ue

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto alla Camera replicando l'intervento di ieri al Senato. Nelle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles, il premier tra l'altro ha evidenziato come "l'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi". "Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione", ha sottolineato Draghi. L'articolo proviene da Italia Sera.

