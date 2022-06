Ucraina, Alcaro (Iai): “Putin vuole mettere all’angolo Ue, serve leadership” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Putin vuole mettere all’angolo l’Unione Europea” e già “da anni” ha adottato una strategia con l’obiettivo di “indebolire e dividere” il blocco dei 27, che al momento manca di una “figura unificante” in grado di esercitare una leadership. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Riccardo Alcaro, responsabile del programma ‘Attori globali’ dell’Istituto affari internazionali (Iai), alla vigilia del Consiglio europeo che dovrà valutare il via libera alla candidatura di Ucraina e Moldova all’Ue. L’invasione dell’Ucraina, sostiene Alcaro, ha provocato una dura risposta europea, ma Putin dal canto suo sta tentando di creare “problemi di sostenibilità di costi” all’Ue, tagliando le forniture di gas e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “l’Unione Europea” e già “da anni” ha adottato una strategia con l’obiettivo di “indebolire e dividere” il blocco dei 27, che al momento manca di una “figura unificante” in grado di esercitare una. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Riccardo, responsabile del programma ‘Attori globali’ dell’Istituto affari internazionali (Iai), alla vigilia del Consiglio europeo che dovrà valutare il via libera alla candidatura die Moldova all’Ue. L’invasione dell’, sostiene, ha provocato una dura risposta europea, madal canto suo sta tentando di creare “problemi di sostenibilità di costi” all’Ue, tagliando le forniture di gas e ...

