Trofeo Shalom | presentata la 37^ edizione | la prima volta di Paduli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ statapresso il Palazzo Ducale dila 37^delche si svolgerà nel centro sannita da domani, giovedì 23 giugno, a domenica 26 sul manto erboso del campo Ariella. Ai nastri di partenza sei squadre tra le quali merita una sottolineatura d’obbligo il Benevento Calcio, che torna ai nastri di partenza della manifestazione riservata alle under 17 dopo ben quattro anni. A completare il quadro saranno la Rappresentativa Lega Pro, la Rappresentativa LND, l’Avellino, la Juve Stabia e la Cavese. Nunzio Raffio, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantisticaha manifestato tutto il suo orgoglio per una tradizione che va avanti dagli anni ’80 ma ha lanciato anche un appello alle istituzioni per far sì che in futuro ...