"Sono buono ma fesso no". Marco Cucolo dopo l'Isola dei famosi esplode (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marco Cucolo dopo Isola dei famosi è tornato insieme a Lory Del Santo. Per una settimana non si è parlato d'altro che della loro piccola crisi, iniziata quando si Sono rivisti in hotel: lei in attesa di prendere un volo per l'Italia dopo l'eliminazione, lui appena costretto al ritiro per un problema di salute. Arrivato nello studio dell'Isola dei famosi, Marco Cucolo ha chiesto scusa a Lory Del Santo per i suoi atteggiamenti. E lei lo ha perdonato: "Ti voglio molto bene. L'amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due e ti perdono".

