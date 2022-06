Scissione M5S, Letta: “Me l’aspettavo, parlato con Conte e Di Maio” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se mi aspettavo la Scissione del Movimento 5 Stelle? Un po’ sì, era un po’ che la situazione era tesa, ‘’erano punti di distinzione. Non mi ha colto di sorpresa”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta, aggiungendo: “Ho parlato con Conte e Di Maio e chiesto a tutti e due, avendo rapporto positivo con entrambi, mi è capitato di dire che essere uniti è un valore e noi abbiamo una certa esperienza di scissioni… lo stesso Pd subì la Scissione da parte di Bersani con Renzi e poi di Renzi con Zingaretti. Spero che queste scelte possano essere gestite”. “I commentatori si chiedono: nel Pd chi è più vicino a Conte e chi a Di Maio? Io rispondo: il Pd è vicino al Pd. Abbiamo la responsabilità di mettere in campo un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se mi aspettavo ladel Movimento 5 Stelle? Un po’ sì, era un po’ che la situazione era tesa, ‘’erano punti di distinzione. Non mi ha colto di sorpresa”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta, aggiungendo: “Hocone Die chiesto a tutti e due, avendo rapporto positivo con entrambi, mi è capitato di dire che essere uniti è un valore e noi abbiamo una certa esperienza di scissioni… lo stesso Pd subì lada parte di Bersani con Renzi e poi di Renzi con Zingaretti. Spero che queste scelte possano essere gestite”. “I commentatori si chiedono: nel Pd chi è più vicino ae chi a Di? Io rispondo: il Pd è vicino al Pd. Abbiamo la responsabilità di mettere in campo un ...

