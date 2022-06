Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Il cancelliere tedesco Olafinterviene al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, dopo il suo viaggio a Kiev con i colleghi Mario Draghi ed Emmanuel Macron, e auspica un Piano Marshall per la ricostruzione dell'..." E ci siovviamente come la Francia si posizionerà nelle grandi crisi attuali (la guerra in ... la Germania, sta singhiozzando da quando il cancelliere socialdemocratico Olafha preso il ... Scholz chiede un Piano Marshall per la ricostruzione dell'Ucraina - Il Sole 24 ORE Roma, 22 giu. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz interviene al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, dopo il suo viaggio a Kiev con i colleghi Mario Draghi ed Emmanuel ...“Il governo italiano, insieme ai partner dell’Unione europea e del G7, intende continuare a sostenere l’Ucraina, così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”. Lo ha detto il presidente del ...