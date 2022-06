Rita De Crescenzo: “Ho rubato il cadavere di mio padre e l’ho trasportato in taxi in un lenzuolo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un episodio agghiacciante raccontato da Rita De Crescenzo che torna a far parlare di sé. La tiktoker napoletana ha raccontato di quando avrebbe rubato la salma del padre dall’ospedale. Ci sono video del suo racconto che sembra quasi surreale. La De Crescenzo racconta passo passo cosa è accaduto quando è venuto a mancare il padre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un episodio agghiacciante raccontato daDeche torna a far parlare di sé. La tiktoker napoletana ha raccontato di quando avrebbela salma deldall’ospedale. Ci sono video del suo racconto che sembra quasi surreale. La Deracconta passo passo cosa è accaduto quando è venuto a mancare ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

