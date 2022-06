Riforma reclutamento, il governo pone la fiducia. La Ragioneria dello Stato conferma tagli all’organico. Partiti “irritati” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due rinvii dell'Aula, al Senato è arrivato il maxi-emendamento sostitutivo del disegno di legge per l'attuazione del Pnrr, dopo l'ok delle Commissioni. Il governo ha posto la questione di fiducia, come chiesto in Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due rinvii dell'Aula, al Senato è arrivato il maxi-emendamento sostitutivo del disegno di legge per l'attuazione del Pnrr, dopo l'ok delle Commissioni. Ilha posto la questione di, come chiesto in Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, il governo pone la fiducia. La Ragioneria dello Stato conferma tagli all’organico. Partiti “i… - Bettabetta59 : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento docenti, i sindacati: “Docenti sfruttati con formazione non obbligatoria, in un Paese civile il m… - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, i sindacati: “Docenti sfruttati con formazione non obbligatoria, in un Paese civile i… - AniefTorino : Riforma Pnrr su formazione e reclutamento docenti, passa l’abilitazione o specializzazione ma solo su quote riserva… - CarosottiG : Questa è LEU sulla scuola... veramente degli illuminati... Ma perché non si sciolgono? Vergogna!!!!! -