(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bruttostradale a Roma, sul GrandeStradale, dove in questo momento si registrano code e rallentamenti lungo la carreggiata interna. Le file partono dalla la” e si snodano fino allo svincolo“Prenestina”. Due persone ferite, strada chiusa per consentire i soccorsi Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto all’altezza” al km 44 e ha visto coinvolti due veicoli causando il ferimento di due persone. L’è avvenuto intorno alle ore 12:40, ma ancora si registrano disagi. Al fine di consentire i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine sono state effettuate delle chiusure alternatecarreggiata interna. Sul posto ...

Raccordo, grave incidente a ridosso della Galleria Appia: due feriti, oltre 10 chilometri di fila Brutto incidente stradale a Roma, sul Grande Raccordo Stradale, dove in questo momento si registrano code e rallentamenti lungo la carreggiata interna. Le file partono dalla la galleria "Appia" e si s ...