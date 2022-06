Napoli, il legale di De Laurentiis: «Siamo sereni, nessun tablet o pc sequestrato» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il legale di Aurelio De Laurentiis ha parlato della vicenda legata al trasferimento di Osimhen e alle accuse di falso in bilancio Fabio Fulgeri, legale del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della vicenda legata al trasferimento di Osimhen dal Lille e alle accuse di falso in bilancio. LE PAROLE – «Il Napoli è sereno, le indagini sono atto dovuto, c’è un’inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. E’ un confronto sulla stessa vicenda della quale si è occupata la Procura Federale. Gli argomenti sono sempre gli stessi e quindi Siamo sereni. Confermo che non è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ildi Aurelio Deha parlato della vicenda legata al trasferimento di Osimhen e alle accuse di falso in bilancio Fabio Fulgeri,del presidente delAurelio De, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato della vicenda legata al trasferimento di Osimhen dal Lille e alle accuse di falso in bilancio. LE PAROLE – «Ilè sereno, le indagini sono atto dovuto, c’è un’inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. E’ un confronto sulla stessa vicenda della quale si è occupata la Procura Federale. Gli argomenti sono sempre gli stessi e quindi. Confermo che non è ...

