“Morta a poche ore dalle nozze”. Lutto a X Factor, una tragedia inaspettata a soli 34 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una storia atroce quella che ci arriva dall’Inghilterra. L’ex concorrente di X Factor Tom Mann ha perso la moglie Danielle Hampson a poche ore dalle nozze. Una tragedia infinita per il cantante che stava insieme alla sua compagna da ben 7 anni. Tra l’altro la coppia solo 8 mesi fa aveva dato alla luce un figlio, Bowie e proprio pochi giorni fa si sarebbe dovuta sposare. Il destino però aveva altri piani per loro. La mattina del 18 giugno infatti, nel giorno del loro matrimonio, Danielle è Morta improvvisamente. L’ex concorrente di X Factor Tom Mann ha perso la moglie. La donna lavorava come dirigente di Pubbliche Relazioni, non aveva problemi di salute noti. Per il momento non sono ancora note le cause della morte. A raccontare al mondo di questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una storia atroce quella che ci arriva dall’Inghilterra. L’ex concorrente di XTom Mann ha perso la moglie Danielle Hampson aore. Unainfinita per il cantante che stava insieme alla sua compagna da ben 7. Tra l’altro la coppia solo 8 mesi fa aveva dato alla luce un figlio, Bowie e proprio pochi giorni fa si sarebbe dovuta sposare. Il destino però aveva altri piani per loro. La mattina del 18 giugno infatti, nel giorno del loro matrimonio, Danielle èimprovvisamente. L’ex concorrente di XTom Mann ha perso la moglie. La donna lavorava come dirigente di Pubbliche Relazioni, non aveva problemi di salute noti. Per il momento non sono ancora note le cause della morte. A raccontare al mondo di questa ...

