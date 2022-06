LIVE Camila Giorgi-Muguruza 6-5, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: la spagnola serve per rimanere nel set (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game Giorgi. Splendido dritto inside in con cui Camila tiene con autorità il servizio. Dopo il cambio di campo Muguruza servirà nuovamente per rimanere nel set. 40-0 Non passa la risposta di Muguruza. 30-0 Ottima seconda che provoca l’errore della spagnola. 15-0 Servizio vincente Giorgi. 5-5 Game Muguruza. Prima vincente a uscire per l’iberica, che tiene la battuta ed impatta nel punteggio l’avversaria. 40-30 Doppio fallo Muguruza, il terzo del suo match. 40-15 Risposta vincente di rovescio sensazionale dell’azzurra. 40-0 Bellissimo il lob di rovescio dell’iberica, che non trema e si procura tre palle del 5 pari. 30-0 Buona seconda di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Game. Splendido dritto inside in con cuitiene con autorità il servizio. Dopo il cambio di camposervirà nuovamente pernel set. 40-0 Non passa la risposta di. 30-0 Ottima seconda che provoca l’errore della. 15-0 Servizio vincente. 5-5 Game. Prima vincente a uscire per l’iberica, che tiene la battuta ed impatta nel punteggio l’avversaria. 40-30 Doppio fallo, il terzo del suo match. 40-15 Risposta vincente di rovescio sensazionale dell’azzurra. 40-0 Bellissimo il lob di rovescio dell’iberica, che non trema e si procura tre palle del 5 pari. 30-0 Buona seconda di ...

Pubblicità

livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi e Lucia Br… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Muguruza, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: scontro stellare per l'azzurra contro la fuoriclasse s… - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - freeacrxcards : Camila Cabello – Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Eastbourne Passano il turno Camila #Giorgi, che pur senza brillare piega la canadese #Marino 7-5,… -