Pubblicità

VanityFairIt : Nel libro The Queen, il biografo Andrew Morton rivela la felicità di Sua Maestà il giorno delle nozze dei Cambridge… - infoitcultura : Regina Elisabetta, il regalo di compleanno a William e Kate - ParliamoDiNews : Regina Elisabetta, come chiama la nipote Charlotte: ecco il soprannome - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - SaCe86 : #William compie 40 anni: il regalo di nonna Elisabetta, il messaggio di Carlo, il silenzio di Harry - SaCe86 : Regina Elisabetta, purtroppo non ce l’ha fatta: dopo tanti decenni alla fine è successo -

Vanity Fair Italia

Via libera per il party. Sua Maestà, la, ha dato la sua approvazione a William, Duca di Cambridge, per organizzare la festa del suo 40° compleanno in una delle sue residenze reali, entro la fine dell'estate. Come riporta ...... ci riferiamo chiaramente all'ape, ossia The Queen, la. Rowan Atkinson approfondimento Angelina Jolie coperta di api contro rischio estinzione per NatGeo Il mitico attore ... La regina Elisabetta omaggiata dalla Chiesa d'Inghilterra per il suo servizio «senza riserve» Lady Davinia, vista di recente alle celebrazioni per il Giubileo di platino, è una delle parenti meno conosciute di Elisabetta II. Eppure nel 2004 tutti parlavano di lei: quell'anno infatti sposò Gary ...Il regalo della regina. Auguri a William anche sulla pagina social ufficiale della regina Elisabetta, raffigurata con il nipote in diversi momenti rivelatori di una affettuosa complicità. fu l'ironica ...