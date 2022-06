Incidente per Blanco, Riccardo Fabbriconi annulla i concerti: “Non sapete quanto soffro”. Come sta il cantante (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra inarrestabile ma è umano: da un letto di ospedale, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, condivide con i fan un video. Incidente per Blanco: il video dall’ospedale La scena è triste ma anche ironica. In un filmato condiviso sul suo profilo Instagram Blanchitobebe, il cantante ascolta un brano romantico in lingua inglese mentre fa le solite facce da Blanco. Nessuna parola pronunciata a voce, né alcuna spiegazione di Come e perché sia finito in ospedale. Blanco affida il messaggio alle linguacce e alla caption: “Ciao belli, purtroppo ho avuto un Incidente per il quale devo per forza stare a riposo…”. Tra parentesi, poi, mette l’informazione più importante: “Ora sto bene”. Ciononostante, l’artista ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra inarrestabile ma è umano: da un letto di ospedale,in arte, condivide con i fan un video.per: il video dall’ospedale La scena è triste ma anche ironica. In un filmato condiviso sul suo profilo Instagram Blanchitobebe, ilascolta un brano romantico in lingua inglese mentre fa le solite facce da. Nessuna parola pronunciata a voce, né alcuna spiegazione die perché sia finito in ospedale.affida il messaggio alle linguacce e alla caption: “Ciao belli, purtroppo ho avuto unper il quale devo per forza stare a riposo…”. Tra parentesi, poi, mette l’informazione più importante: “Ora sto bene”. Ciononostante, l’artista ha ...

