Fisco | conti correnti nel mirino | i controlli diventano più serrati per alcuni contribuenti

Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Un algoritmo consentirà di stanare gli evasori fiscali tramite le spese effettuate e all'accesso a carte e conti correnti:… - ilgiornale : Un algoritmo consentirà di stanare gli evasori fiscali tramite le spese effettuate e all'accesso a carte e conti co… - businessonlinei : Riforma fiscale 2023 proseguono lavori su tasse, conti correnti, controlli fisco, catasto - ChiaraCompagnuc : Riforma fiscale 2023 proseguono lavori su tasse, conti correnti, controlli fisco, catasto - IsabellaSerene : @CottarelliCPI Il fisco dovrebbe controllare tutti i politici dai comuni, alle regioni al governo i loro conti in I… -

Ilaumenta i controlli suicorrenti e le transazioni di denaro tra contribuenti abbassando la soglia limite in specifici casi. Scopriamo le novità. Nel mirino delcorrenti esteri con l'attivazione di nuove misure di monitoraggio previste dal Decreto Semplificazioni. Il giorno 17 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la disposizione della ...... ossia esercenti attivita d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al(molti ... 45.700 soggetti sono stati denunciati e oltre 7.600 segnalati alla Corte deiper danni ..."Un'ipotesi di sovrafatturazione che avrebbe garantito la possibilità di evadere il fisco, all'ombra di un contratto viziato da operazioni ritenute ...Nuovo obbligo in attesa del disegno di legge che definirà le disposizioni fiscali in materia di criptovalute anche in ottica antiriciclaggio ...