Fall Guys GRATIS: Download, Novità, Modifiche – Tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo un lungo periodo come buy to play, Fall Guys è disponibile da ieri come free to play, GRATIS per tutti e su tutte le piattaforme, ad eccezione naturalmente del Mobile (Android e iOS), dove per l'occasione sono sorti fake, cloni e truffe varie, di conseguenza vi consigliamo di starne alla larga, ad ogni modo a seguire tutti i dettagli. Fall Guys: Cambiamenti da buy a free to play Ci sono buone e cattive notizie per i giocatori di Fall Guys, la buona notizia è che è GRATIS per tutti, indipendentemente dalla piattaforma, e che i possessori del gioco potranno avere il Pass Battaglia Premium senza costi aggiuntivi. Le cattive notizie risiedono nei cambiamenti apportati da Epic Games, dato che ora il gioco è di proprietà dell'azienda del celebre ...

