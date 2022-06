Delega fiscale al voto, flash mob di FdI: «La casa è intoccabile. No a nuove tasse» (video) (Di mercoledì 22 giugno 2022) flash mob dei gruppi parlamentari di FdI davanti Montecitorio per dire «No tasse sulla casa». FdI ha tenuto la manifestazione prima del voto della Delega fiscale alla Camera, che contiene anche la riforma del catasto. «Noi – ha spiegato il capogruppo al Senato, Luca Ciriani – l’abbiamo contrastata fino all’ultimo minuto, perché si tratta di una tassa occulta sulla casa, ovvero sul patrimonio delle famiglie italiane. La casa – ha proseguito Ciriani – per noi è intoccabile, è il frutto di vite intere di sacrifici delle famiglie». LEGGI ANCHE Riforma catasto, la maggioranza trova l'accordo. Meloni: «Folle pensare a nuove tasse in questo momento» Gas, l'Iea: «Putin taglia le forniture per evitare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022)mob dei gruppi parlamentari di FdI davanti Montecitorio per dire «Nosulla». FdI ha tenuto la manifestazione prima deldellaalla Camera, che contiene anche la riforma del catasto. «Noi – ha spiegato il capogruppo al Senato, Luca Ciriani – l’abbiamo contrastata fino all’ultimo minuto, perché si tratta di una tassa occulta sulla, ovvero sul patrimonio delle famiglie italiane. La– ha proseguito Ciriani – per noi è, è il frutto di vite intere di sacrifici delle famiglie». LEGGI ANCHE Riforma catasto, la maggioranza trova l'accordo. Meloni: «Folle pensare ain questo momento» Gas, l'Iea: «Putin taglia le forniture per evitare ...

