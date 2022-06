De Ligt e il rinnovo con la Juve: i nodi da sciogliere e la clausola (Di mercoledì 22 giugno 2022) TORINO - De Ligt ad ogni costo. La Juve non vuole sorprese e punta a blindare il difensore olandese. Obiettivo: prolungamento del contratto , quindi. Il tema è d'attualità già da qualche settimana,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) TORINO - Dead ogni costo. Lanon vuole sorprese e punta a blindare il difensore olandese. Obiettivo: prolungamento del contratto , quindi. Il tema è d'attualità già da qualche settimana,...

Pubblicità

romeoagresti : La #Juventus è pronta a spingere per il rinnovo di #DeLigt // Juventus are set to push for De Ligt's extension ??????… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: De Ligt Juve: rebus rinnovo. Il club pensa a due soluzioni per il difensore #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Se… - gilnar76 : De Ligt Juve: rebus rinnovo. Il club pensa a due soluzioni per il difensore #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ilbianconerocom : Branchini: 'Di Maria non serve. La crisi si supera tenendo Vlahovic, Chiesa e Leao. Il rinnovo di De Ligt e la Juve… - junews24com : De Ligt Juve: rebus rinnovo. Il club pensa a due soluzioni per il difensore - -