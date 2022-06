Calcio: Rocchi 'Se arriverà donna arbitro in A è perchè lo merita' (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Continueremo a puntare sui giovani e sulla divisione fra arbitri e Var" FIRENZE - "Posso garantire che se arriverà ad arbitrare in serie A una donna è perchè lo merita". Sono le parole del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Continueremo a puntare sui giovani e sulla divisione fra arbitri e Var" FIRENZE - "Posso garantire che sead arbitrare in serie A unalo". Sono le parole del ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Rocchi 'Se arriverà donna arbitro in A è perchè lo merita' - fatima_lorrai : RT @sportmediaset: Ferrieri Caputi prima arbitro donna in A. Rocchi: 'Se arriva è perché lo merita' #ferriericaputi - sportmediaset : Ferrieri Caputi prima arbitro donna in A. Rocchi: 'Se arriva è perché lo merita' #ferriericaputi - Daniele20052013 : Lazio Primavera, Rocchi aspetta Lotito: incontro nel weekend? - mrandroid02 : Calciomercato Lazio Primavera, Rocchi aspetta Lotito -