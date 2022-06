Cagnolino ucciso a fucilate e gettato in un burrone | condanna e multa per l' assassino

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L'uomo che nel 2020 hail cane Lillo a Gioiosa Marina, in provincia di Reggio Calabria, è statoto in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione, al pagamento di unadi 7.333 euro e al risarcimento del danno...

Pubblicità

Pubblicato il 22 Giugno, 2022 Circa un anno fa, precisamente a marzo del 2020, un poverofu brutalmentea fucilate e poi gettato in un burrone . Si chiamava Lillo e non era un randagio, ma un cane di proprietà che era solito uscire per scorrazzare tra le strade di Gioiosa ...I fatti risalgono al marzo del 2020: l'unica colpa del povero, Lillo, non un randagio ma ... Per questo Lillo fuda un uomo, arrestato subito dopo, già noto alle forze dell'ordine per ...Condannato in via definitiva l'uomo che nel marzo 2020 uccise barbaricamente il cane Lillo a Marina di Gioiosa Ionica ...Due anni e sei mesi di reclusione, multa di 7.333 euro e risarcimento del danno in favore delle parti civili nei confronti dell’uomo che nel ...