Bill Cosby condannato per abuso su minore | la sentenza è arrivata

ilpost : L’attore statunitense Bill Cosby è stato dichiarato colpevole di avere stuprato una 16enne nel 1975 - repubblica : Usa, Bill Cosby condannato: abusò di una 16enne alla Playboy Mansion nel 1975, risarcimento da 500mila dollari - scheerenberger : RT @Tg3web: Ancora una condanna per reati sessuali a Bill Cosby, popolare attore statunitense ormai 84 enne. Dovrà pagare mezzo milione di… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Bill Cosby colpevole di aggressione sessuale a minorenne - Tg3web : Ancora una condanna per reati sessuali a Bill Cosby, popolare attore statunitense ormai 84 enne. Dovrà pagare mezzo… -

è stato ritenuto colpevole di aggressione sessuale nel 1975 nei confronti di Judy Huth, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. La decisione è stata presa dalla giuria del processo civile in ...Da anni era aperto il processo contro l'attore, protagonista della sit - com cult I Robinson, accusato di aver abusato di una donna quando era solo una sedicenne . Ora, l'attore è stato condannato. La giuria della California, coinvolta ... Bill Cosby, al via nuovo processo per molestie Sempre la stessa accusa: violenza sessuale. Nuovi problemi giudiziari per Bill Cosby. Una giuria della California, infatti, lo ha riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente un'adolescente ...La donna sarebbe stata costretta a un atto sessuale indesiderato per cui adesso l’attore dovrà pagare mezzo milione di dollari di danni ...