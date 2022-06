Attenzione Milan, la beffa è a un passo: Maldini scuote la testa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paolo Maldini rischia la beffa di mercato: una squadra portoghese supera il Milan nella corsa al centrocampista rivelazione dell’ultimo anno Il Milan rischia una nuova beffa. I rossoneri dopo mesi di inseguimento assistono ora all’inserimento di altre pretendenti per il centrocampista del Lilla Renato Sanches. Il calciatore è un obiettivo di mercato di Paolo Maldini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paolorischia ladi mercato: una squadra portoghese supera ilnella corsa al centrocampista rivelazione dell’ultimo anno Ilrischia una nuova. I rossoneri dopo mesi di inseguimento assistono ora all’inserimento di altre pretendenti per il centrocampista del Lilla Renato Sanches. Il calciatore è un obiettivo di mercato di Paolo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

