Amber Heard, dopo l'intervista tv, un libro per raccontare la sua verità su Johnny Depp (Di mercoledì 22 giugno 2022) Amber Heard scriverà un libro raccontando la sua storia "perché non ha più niente da perdere e le servono soldi". Il rischio è che venga di nuovo citata per diffamazione dall'ex marito Johnny Depp. Ma lei è decisa a non lasciar perdere, come ha ribadito nella prima intervista tv che ha rilasciato dopo la condanna. Foto Ap Il senso di tutto quello che una fonte ha raccontato al magazine Ok! sta in questa frase: «Non ha più niente da perdere». In queste poche parole si racchiude il dramma professionale, oltre che umano, di Amber Heard. Che, secondo la rivista americana, sarebbe in una fase avanzata di trattative per scrivere un libro sulla sua storia.

