"Il Var è qualcosa di nuovo che ha portato sicuramente grandi benefici come una diminuzione degli errori fondamentali. Quest'anno ci sarà un'implementazione dei var professionisti, un'attenzione ...

Aia: novità corso addetti arbitro per società Così il vicepresidente dell'Aia, Duccio Baglioni, al seminario Ast, Ussi e Aia su 'Arbitrare al tempo del Var', durante il quale ha anche annunciato una "novità importante: abbiamo indetto un corso ... Calcio: arbitri: Baglioni, tavolo aperto su problema violenza ... avremo presto delle novità, c'è anche una legge parlamentare presentata dagli onorevoli Lotti e Miceli, quindi siamo molto attenti a questo problema". Lo ha detto il vicepresidente dell'Aia, Duccio ...