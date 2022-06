Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 10:30 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 21 GIUGNO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU’ AVANTI TRA L’ALLACCIO CON LA Roma FIUMICINO E LA STATALE PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LA VIA APPIA E GLI INCOLONNAMENTI SONO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma A PARTIRE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL GRA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ INTENSO IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO Roma, NEL TRATTO TRA LA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI E POI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN USCITA DA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU’ AVANTI TRA L’ALLACCIO CON LAFIUMICINO E LA STATALE PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA FORTI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LA VIA APPIA E GLI INCOLONNAMENTI SONO ANCHE SULLA DIRAMAZIONEA PARTIRE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL GRA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ INTENSO IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO, NEL TRATTO TRA LA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI E POI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN USCITA DA ...

