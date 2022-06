Ursula von der Leyen al Tg2: "Ci sarà unanimità sulla candidatura europea di Ucraina e Moldavia" (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo l'intervista fatta dal Tg2 alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen La Commissione ha dato il via libera al sogno europeo per Ucraina e Moldavia. Giovedì i 27 leader decideranno se dire di sì allo status di paesi candidati. Teme che ci siano sorprese? "No, ho molta fiducia: ci sarà unanimità sulla decisione di concedere lo status di paese candidato a Ucraina e Moldavia. Abbiamo presentato un'analisi dei risultati ottenuti da quei paesi. Certo, c'è ancora del lavoro da fare, ma è un segnale politico forte sostenere il loro percorso verso l'Unione europea". Parliamo di energia. Germania, Austria Olanda hanno annunciato il ritorno al carbone. Questo la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo l'intervista fatta dal Tg2 alla presidente della Commissionevon derLa Commissione ha dato il via libera al sogno europeo per. Giovedì i 27 leader decideranno se dire di sì allo status di paesi candidati. Teme che ci siano sorprese? "No, ho molta fiducia: cidecisione di concedere lo status di paese candidato a. Abbiamo presentato un'analisi dei risultati ottenuti da quei paesi. Certo, c'è ancora del lavoro da fare, ma è un segnale politico forte sostenere il loro percorso verso l'Unione". Parliamo di energia. Germania, Austria Olanda hanno annunciato il ritorno al carbone. Questo la ...

