Trevisan-Andreescu in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2022

(Di martedì 21 giugno 2022) Martinase la vedrà contro la canadese Biancanel primo turno del torneo Wta 250 di Bad. L’unico precedente tra le due è andato in scena a livello di circuito minore ben cinque anni fa e dunque risulta molto poco indicativo. Per l’azzurra si tratta dell’esordio sull’erba dopo la sontuosa cavalcata al Roland Garros. La nordamericana, invece, ha potuto già sperimentare la superficie in quel di Berlino, dove si è arenata negli ottavi di finale al cospetto della ceca Karolina Pliskova. La numero sessantanove del mondo, rientrata sul circuito lo scorso aprile dopo un infortunio, sta cercando di risalire la classifica e punta alla stagione su erba per trovare un po’ di continuità. Nonostante il ranking, sarà proprio lei a partire largamente con i favori del pronostico secondo le previsioni ...

IL PROGRAMMA COMPLETO CENTRE COURT (inizio alle ore 12:00) (WC) Lisicki vs (LL) Korpatsch A seguire: vs (7) Non prima delle ore 16:30: (4) Halep vs Siniakova Non prima delle ore 18:... Il confronto tra Trevisan e Andreescu, ufficialmente cancellato, andrà in scena con ogni probabilità martedì 21 giugno... pioggia permettendo. Continuano i match di primo turno al Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers, anche se la pioggia ci ha messo del suo, tra l'altro provocando il rinvio della sfida tra Martina Trevisan e Bianca Andreescu. Non ci sarà oggi il ritorno in campo di Martina Trevisan al WTA 250 di Bad Homburg. La toscana, infatti, è stata bloccata dalla pioggia: avrebbe dovuto giocare in un primo turno di fuoco contro la canadese.