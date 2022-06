Traffico Roma del 21-06-2022 ore 10:00 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sul raccordo ancora Traffico intenso le file in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina esterna code a tratti tra la Salaria La Pisana Traffico in file anche su Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale su quest’ultima si procede in coda tra la Tiburtina e Corso Francia verso l’olimpico mentre in direzione San Giovanni tra Tiburtina e viale Castrense disagi per incidente in via Papiria altezza di via Calpurnio Fiamma quartiere Don Bosco in Piazzale Ostiense all’incrocio con via Ostiense e poi ancora in via Prenestina in prossimità di via del Ponte di Nona altri incidenti con rallentamenti in via dei Monti Tiburtini nei pressi della in piazza Menenio Agrippa nel quartiere Montesacro iniziati i lavori alla rete del gas di via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul raccordo ancoraintenso le file in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina esterna code a tratti tra la Salaria La Pisanain file anche su Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale su quest’ultima si procede in coda tra la Tiburtina e Corso Francia verso l’olimpico mentre in direzione San Giovanni tra Tiburtina e viale Castrense disagi per incidente in via Papiria altezza di via Calpurnio Fiamma quartiere Don Bosco in Piazzale Ostiense all’incrocio con via Ostiense e poi ancora in via Prenestina in prossimità di via del Ponte di Nona altri incidenti con rallentamenti in via dei Monti Tiburtini nei pressi della in piazza Menenio Agrippa nel quartiere Montesacro iniziati i lavori alla rete del gas di via ...

VAIstradeanas : 10:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Ardeatina, tra via della Cecchignola e via di Torricola-via di Tor Pagnotta - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e via del Quartaccio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Tuscolana ?? ?? Traffico rallentato all'incrocio con Via Monselice #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Torrevecchia ?? ?? Traffico rallentato tra Via Camillo Negro e Viale dei Monfortani > Via… -