Tamponamento sulla Superstrada tra due furgoni | una persona incastrata tra le lamiere | altre ferite Chiusa la corsia ovest della 76

Pubblicità

newsjesi : #Jesi - Tamponamento sulla Superstrada tra due furgoni, una persona incastrata tra le lamiere, altre ferite. Chiusa… - gocciadifuoco : @Gavrilina_Ritz Tu? con un tamponamento sulla fiancata? Almeno se la inventasse meglio ??????? - daBitonto : #Bitonto Maxi incidente sulla statale 16 in direzione #Foggia. Chiuso il traffico da San Giorgio. Coinvolti nel tam… - News24Italy : #Paurosa carambola sulla strada regionale: tre auto coinvolte e nove feriti, di cui due gravi - stranifattinews : Tamponamento a catena sulla statale 16, quattro feriti. Si registrano lunghe code in ingresso a Bari -

JESI - Superstrada 76 chiusa in direzione Fabriano, le auto vengono fatte uscire allo svincolo di MonTe Roberto. La chiusura è dovuta altra due furgoni di operai. Una persona è incastrata, ma i feriti sarebbero di più. Sul posto due eliambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. +++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++Una Fiat Panda si è ribaltatacarreggiata ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi per ... ma si dovrebbe trattare di untra un mezzo pesante e la Panda rovesciata in strada. ...Chiusa la corsia ovest Incidente lungo la superstrada 76: due i furgoni coinvolti in un tamponamento. Chiusa la corsia ovest in direzione Fabriano, le auto vengono fatte uscire allo svincolo di Monte ...JESI - Superstrada 76 chiusa in direzione Fabriano, le auto vengono fatte uscire allo svincolo di Mone Roberto. La chiusura è dovuta al tamponamento tra due furgoni di operai. Una ...