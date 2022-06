Sala: “Milano è pronta per il Pride 2022” (Di martedì 21 giugno 2022) Milano – “Milano è pronta per il Pride 2022”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il sindaco del capoluogo meneghino, Beppe Sala (foto), presentando anche il tram arcobaleno della linea 10, dello storico modello Carrelli, che da domani all’alba sarà in servizio. Il mezzo attraversera’ la città da Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022)– “per il”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il sindaco del capoluogo meneghino, Beppe(foto), presentando anche il tram arcobaleno della linea 10, dello storico modello Carrelli, che da domani all’alba sarà in servizio. Il mezzo attraversera’ la città da Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli. L'articolo L'Opinionista.

