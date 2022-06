Procede la campagna abbonamenti dell’Atalanta | staccati 9mila tagliandi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. I primi 10 giorni diper la Serie A 2022/23hanno portato al rinnovo di. Partito sabato 11 giugno, il periodo di prelazione sta permettendo agli abbonati della stagione 2019/20 di usufruire del rinnovo della tessera. Sono in totale 15.300 a poter disporre della priorità, di cui come detto giàl’hanno esercitata. Restano dunque ancora in 6mila a potersi avvalere del proprio diritto in questa o nella prossima fase, dal 26 giugno, nella quale sarà anche possibile il cambio di settore. Successivamente partirà la vendita libera per i posti rimanenti, il cui numero esatto sarà chiaro al termine della fasi successive. Considerata la capienza massima di 19.768 del Gewiss Stadium per la prossima stagione, di cui 1.600 circa per ...